Allegri ha tradito Ambra? La rabbia della figlia | Lei si fidava | lui

(Di mercoledì 13 ottobre 2021) Non si tratta più di rumor.e Maxsi sono lasciati e di mezzo ci sarebbe un tradimento. Il durissimo messaggiodell'attrice contro il tecnico bianconero

Advertising

kevinsosp : Azz ma quindi Allegri ha tradito la moglie - MarcoM267 : RT @FraPol26: cioè allegri ha tradito ambra angiolini? è proprio vero che non esiste la bruttezza ma solo la povertà - _grazy87 : @salpaladino Azz mi vuoi dire che Allegri ha tradito Ambra? ?? - Unf_Tweet : - YBah96 : RT @FraPol26: cioè allegri ha tradito ambra angiolini? è proprio vero che non esiste la bruttezza ma solo la povertà -

Ultime Notizie dalla rete : Allegri tradito

Massimilianoha evidentementela povera Ambra e forse Staffelli, in effetti, avrebbe potuto evitare di mettere il dito nella piaga. La figlia fa, infatti, notare che il Tapiro se lo ...Il settimanale Chi aveva lanciato la bomba, sostenendo che Ambra e Maxsi fossero detti definitivamente addio . Ma le motivazioni non erano state chiarite, si parlava solo di un grande ...La giovanissima Jolanda decide di prendere le difese della madre, confermando il tradimento dell'allenatore e dando vita a uno sfogo contro il gesto di Valerio Staffelli ...Non si tratta più di rumor. Ambra e Max Allegri si sono lasciati e di mezzo ci sarebbe un tradimento. Il durissimo messaggio della figlia dell'attrice contro il tecnico bianconero ...