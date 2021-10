Allarme Juventus, l’attaccante salta il match: out contro la Roma (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Problemi di gestione della panchina per Allegri, tra infortunati e assenti, in vista della sfida che la Juventus dovrà affrontare con la Roma. In vista di Juventus-Roma, Massimiliano Allegri è costretto ad affrontare una situazione non facile in merito al discorso convocazioni e assenze. Con Dybala non ancora al 100% e con i giocatori ancora non Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Problemi di gestione della panchina per Allegri, tra infortunati e assenti, in vista della sfida che ladovrà affrontare con la. In vista di, Massimiliano Allegri è costretto ad affrontare una situazione non facile in merito al discorso convocazioni e assenze. Con Dybala non ancora al 100% e con i giocatori ancora non Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

awayandforever : RT @napolimagazine: ROMA - Allarme rientrato per Pellegrini, sarà in campo contro Juventus e Napoli - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: ROMA - Allarme rientrato per Pellegrini, sarà in campo contro Juventus e Napoli - petrazzuolo : RT @napolimagazine: ROMA - Allarme rientrato per Pellegrini, sarà in campo contro Juventus e Napoli - susydigennaro : RT @napolimagazine: ROMA - Allarme rientrato per Pellegrini, sarà in campo contro Juventus e Napoli - napolimagazine : ROMA - Allarme rientrato per Pellegrini, sarà in campo contro Juventus e Napoli -