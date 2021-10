Alitalia, la compagnia spegne i motori dopo oltre 74 anni (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Domani Alitalia effettuerà il suo ultimo volo dopo oltre 74 anni di servizio caratterizzati dalla rinascita del paese dopo la Seconda guerra mondiale. Con il Cagliari - Roma AZ1586 delle 22:05, in ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Domanieffettuerà il suo ultimo volo74di servizio caratterizzati dalla rinascita del paesela Seconda guerra mondiale. Con il Cagliari - Roma AZ1586 delle 22:05, in ...

