Alitalia | il 14 ottobre l’ultimo volo della storica compagnia di bandiera

(Di mercoledì 13 ottobre 2021) Dopo 74 annichiude. Il 5 maggio del 1947 ladieffettuò il primoTorino-Roma-Catania con un aereo Fiat G-12 E; domani 14effettueràviaggio sotto le storiche insegne del tricolore nazionale.sarà il Cagliari-Roma, poi calerà il sipario. Fra i lavoratori c’è rabbia e amarezza. Daa Ita Dal 15subentrerà Ita, la nuovapresieduta da Alfredo Altavilla, che ha riassunto, ma solo in parte, il personale. Prosegue intanto la mobilitazione Usb per i lavoratori. Ancora domani, giovedì 14, si terranno assemblee aperte a tutto il personale, con presidio permanente, fino al ...

Noi ospitiamo il Grandi del mondo fra 15 giorni, il 30Roma è sulle televisioni di tutto il ..., Ilva, la riforma delle pensioni, la revisione del catasto, 120 milioni di cartelle ......se con trattativa privata di personale che fa parte del bacino di lavoratori Almaviva -. "... Non c'è molto tempo per la trattativa visto che Ita dal 15sarà operativa. Lo sciopero ...Dopo oltre 70 anni si conclude la storia della compagnia di bandiera, che dal 15 ottobre lascerà il posto alla nuova Ita. Una ''vita'' tribolata, fatta fusioni fallite, turbolenze e salvataggi ...Le donne e gli uomini che per anni ci hanno detto: “Arrivederci” al momento dello sbarco ora dicono addio. A quella che considerano la loro casa in cielo, alla divisa in cui si sono sentiti spesso pro ...