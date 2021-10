Alien, Ridley Scott: "La serie Disney non sarà mai buona come il film originale" (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Ridley Scott mette le mani avanti e afferma provocatoriamente che la serie ispirata ad Alien a cui sta collaborando per Disney e FX non sarà mai al livello del suo film del 1979. Ridley Scott ha dichiarato che la serie su Alien a cui sta lavorando per FX non sarà mai buona come il film originale che ha diretto nel 1979, divenuto un vero e proprio classico dell'orrore sci-fi. Ridley Scott ha parlato dello show in arrivo in un'intervista con The Independent affermando sornione: "Non sarà mai buona come il primo film, ma ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 13 ottobre 2021)mette le mani avanti e afferma provocatoriamente che laispirata ada cui sta collaborando pere FX nonmai al livello del suodel 1979.ha dichiarato che lasua cui sta lavorando per FX nonmaiilche ha diretto nel 1979, divenuto un vero e proprio classico dell'orrore sci-fi.ha parlato dello show in arrivo in un'intervista con The Independent affermando sornione: "Nonmaiil primo, ma ...

