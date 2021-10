Alfa Romeo Stelvio GT Junior | serie ispirata alla Giulia GT 1300 Junior

(Di mercoledì 13 ottobre 2021)GT, ritorno di fiamma agli anni Sessanta . Il riferimento, non casuale, è rivolto a una dellepiù amate in assoluto nel dopoguerra. La indimenticabile e inconfondibile ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Alfa Romeo

Stelvio GT Junior , ritorno di fiamma agli anni Sessanta . Il riferimento, non casuale, è rivolto a una dellepiù amate in assoluto nel dopoguerra. La indimenticabile e inconfondibile ...Due versioni speciali che strizzano l'occhio al passato ma guardano al futuro, perStelvio che si presenta nelle nuove vesti GT Junior e 6C Villa D'Este. La prima delle due si rifà all' 'iconica GT 1300 Junior, manifesto del Biscione negli anni Sessanta, mentre la Stelvio ...Alfa Romeo 33 Stradale/Visione: il rendering del concept che interpreta un'auto leggendaria con design unico e motore V8 da 230 CV. Foto e scheda tecnica ...Alfa Romeo presenta la nuova serie speciale Stelvio GT Junior, ispirata alla GT 1300, icona degli anni 60. L’esclusiva Limited Edition si basa sull’allestimento Veloce.