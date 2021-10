Alfa Romeo Stelvio GT Junior, la serie speciale e nostalgica – FOTO (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Alfa Romeo rende omaggio a una delle sue icone degli anni ’60, ovvero la GT 1300 Junior, con un’edizione limitata della sua sport utility Stelvio, denominata per l’occasione proprio “GT Junior”. Si tratta si una personalizzazione su base “Veloce” della Stelvio, ovvero sulla sua versione sportiva, che salta subito all’occhio per la tinta Ocra Lipari, una colorazione molto in voga nella tradizione del Biscione che in questa occasione si sposa con i cerchi in lega leggera da 21” a cinque fori. Questa limited edition è spinta da un 2.2 turbodiesel da 210 cavalli, a 4 cilindri in alluminio con albero di trasmissione in carbonio, abbinato ad un cambio automatico a 8 rapporti e alla trazione integrale. Inoltre sono di serie le palette del cambio automatico in alluminio ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 13 ottobre 2021)rende omaggio a una delle sue icone degli anni ’60, ovvero la GT 1300, con un’edizione limitata della sua sport utility, denominata per l’occasione proprio “GT”. Si tratta si una personalizzazione su base “Veloce” della, ovvero sulla sua versione sportiva, che salta subito all’occhio per la tinta Ocra Lipari, una colorazione molto in voga nella tradizione del Biscione che in questa occasione si sposa con i cerchi in lega leggera da 21” a cinque fori. Questa limited edition è spinta da un 2.2 turbodiesel da 210 cavalli, a 4 cilindri in alluminio con albero di trasmissione in carbonio, abbinato ad un cambio automatico a 8 rapporti e alla trazione integrale. Inoltre sono dile palette del cambio automatico in alluminio ...

