Alfa Romeo - Stelvio 6C Villa dEste: solo diesel, ma al top (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Passano gli anni, ma guidare una Stelvio è sempre un'esperienza appagante. Pochissime altre Suv possono vantare un carattere altrettanto forte e deciso. Da questo punto di vista, l'Alfa a ruote alte continua a fare scuola a sé. A cominciare dall'approccio, quasi analogico. Fa specie, in mezzo a plance sempre più minimaliste, fatte di tablet e tasti a sfioramento, trovare i due classici strumenti tondi, un infotainment senza particolari effetti speciali e comandi che si possono ancora ruotare e schiacciare alla vecchia maniera. Ma soprattutto, una posizione di guida che ti fa sentire tutt'uno con la vettura. Come lei nessuna. Quando guidi una Stelvio, insomma, l'attenzione casca sempre lì: sul piacere di guida. Una magia tutta particolare che rende l'esperienza appagante, sincera e limpida. Aggettivi che quasi mai si utilizzano per ... Leggi su quattroruote (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Passano gli anni, ma guidare unaè sempre un'esperienza appagante. Pochissime altre Suv possono vantare un carattere altrettanto forte e deciso. Da questo punto di vista, l'a ruote alte continua a fare scuola a sé. A cominciare dall'approccio, quasi analogico. Fa specie, in mezzo a plance sempre più minimaliste, fatte di tablet e tasti a sfioramento, trovare i due classici strumenti tondi, un infotainment senza particolari effetti speciali e comandi che si possono ancora ruotare e schiacciare alla vecchia maniera. Ma soprattutto, una posizione di guida che ti fa sentire tutt'uno con la vettura. Come lei nessuna. Quando guidi una, insomma, l'attenzione casca sempre lì: sul piacere di guida. Una magia tutta particolare che rende l'esperienza appagante, sincera e limpida. Aggettivi che quasi mai si utilizzano per ...

Advertising

FilTheCarGuy : La firma del contratto di Piastri per Alfa Romeo segna la chiusura delle porte della F1 per Giovinazzi. Restiamo c… - GaetanoScavuzzo : RT @motorionline: #AlfaRomeo #Stelvio GT Junior: serie speciale in omaggio all’icona anni ’60 del Biscione [FOTO] - motorionline : #AlfaRomeo #Stelvio GT Junior: serie speciale in omaggio all’icona anni ’60 del Biscione [FOTO]… - FormulaPassion : #F1Esports | Oggi il via, tutti a caccia di @jarno_opmeer - whitehouse24 : RT @EnioQuevedo: 1960 Alfa Romeo 6C 3000 CM Superflow IV Pininfarina @PeterDanaher @Snugbucket @tperezsport @junjokerando @SalvaVilanovaJR… -