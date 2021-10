Alessandro Di Battista | nuovo partito? “Contro!” | la sfida dell’ex grillino

(Di mercoledì 13 ottobre 2021) L’ex portavoce del Movimento 5 Stelle,Di, fonda un? “”, la. “Perché opporsi al governo dell’assembramento”, questo il titolo dell’ultimo libro pubblicato daDilo scorso maggio e che ora potrebbe diventare manifesto politico di un. Questa una delle ipotesi in campo anche in virtù dell’ultimo post di Facebookpentastellato. (Franco Origlia/Getty Images)Come si ricorderà, Di– o Dibba come viene ormai universalmente riconosciuto – uscì dal Movimento 5 Stelle all’epoca dell’ingresso nel governo ...

E complice anche il ruolo diDi, che da fuori mantiene un robusto appeal sull'interno avendo conservato la stessa linea politica di sempre, fortemente critica con il Nazareno, ...Posizioni nette come quelle della Raggi o come quella diDi(e non a caso i due restano profondamente legati da una reciproca stima) potrebbero raccogliere simpatie e soprattutto ...LUCA ROBERTO per ilfoglio.it Conte e le donne del M5s: la guerra rosa intorno al leader ALESSANDRO DI BATTISTA COME KHABY LAME C'è un'alternativa all'Alternativa c'è (il gruppo di ex grillini espulsi ...“Beppe ci stiamo schiacciando sul Pd, serve un tuo intervento o qui avremo un’altra scissione nelle prossime settimane, è scritto”, il ragionamento con cui lo tambureggia un’ampia ala critica. Una pre ...