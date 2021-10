Aldo Montano, Antonella Mosetti ha perso due figli suoi: la showgirl parla dell’aborto (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Aldo Montano e Antonella Mosetti sono stati insieme diversi anni; la loro relazione si è poi conclusa e rispettivamente hanno preso strade diverse, frequentando e sposando altre persone. Oggi l’opinionista di Barbara D’Urso ha rilasciato un’intervista al magazine Chi per parlare di un argomento delicatissimo: sembra che Antonella e Aldo, ai tempi della loro storia... Leggi su donnapop (Di mercoledì 13 ottobre 2021)sono stati insieme diversi anni; la loro relazione si è poi conclusa e rispettivamente hanno preso strade diverse, frequentando e sposando altrene. Oggi l’opinionista di Barbara D’Urso ha rilasciato un’intervista al magazine Chi perre di un argomento delicatissimo: sembra che, ai tempi della loro storia...

