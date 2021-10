Aldo Montano al GF Vip: parla l’ex Antonella Mosetti e boccia Soleil e Manila Nazzaro (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Antonella Mosetti, intervistata tra le pagine di Chi Magazine dal buon Alessio Poeta, ha parlato di Aldo Montano, ex fidanzato che sta partecipando alla sesta edizione del Grande Fratello Vip. Montano al GF Vip: parla Antonella Mosetti e boccia Soleil e Manila Se Aldo Montano rientra tra le gioie o i dolori? Gioie, anche se... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di mercoledì 13 ottobre 2021), intervistata tra le pagine di Chi Magazine dal buon Alessio Poeta, hato di, ex fidanzato che sta partecipando alla sesta edizione del Grande Fratello Vip.al GF Vip:Serientra tra le gioie o i dolori? Gioie, anche se... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

blogtivvu : Aldo Montano al GF Vip: parla l’ex Antonella Mosetti e boccia Soleil e Manila Nazzaro - LuigiRo2055 : #gfvip Gianmaria è izzato da Aldo Montano sennò non l'avrebbe mai fatto. - zazoomblog : Antonella Mosetti doloroso il ricordo con Aldo Montano: due aborti per la coppia - #Antonella #Mosetti #doloroso… - Italia_Notizie : Grande Fratello Vip, Soleil Sorge contro Aldo Montano: “Come si permette ad entrare in piscina così? È fuori luogo” - Giusina1016 : RT @mrcprovacitu: aldo montano feriscimi con la tua sciabola #GFVIP -