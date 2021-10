Albania Polonia sospesa, Reja shock: «Complimenti ai tifosi» (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Edy Reja, commissario tecnico dell’Albania, ha elogiato i tifosi contro la Polonia. Ma la partita è stata sospesa Edy Reja, commissario tecnico dell’Albania, ha elogiato i tifosi contro la Polonia. La partita, valida per le qualificazioni mondiali, è stata sospesa per lancio di bottigliette contro i calciatori avversari. «Complimenti alla gente che è venuta allo stadio. Un ambiente del genere è difficile da trovare in Europa. I ragazzi sentono il calore delle persone allo stadio. Complimenti ai tifosi che ci hanno aiutato, nonostante le difficoltà, a disputare una buona prestazione. Siamo stati all’altezza della Polonia ed è questo quello che ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Edy, commissario tecnico dell’, ha elogiato icontro la. Ma la partita è stataEdy, commissario tecnico dell’, ha elogiato icontro la. La partita, valida per le qualificazioni mondiali, è stataper lancio di bottigliette contro i calciatori avversari. «alla gente che è venuta allo stadio. Un ambiente del genere è difficile da trovare in Europa. I ragazzi sentono il calore delle persone allo stadio.aiche ci hanno aiutato, nonostante le difficoltà, a disputare una buona prestazione. Siamo stati all’altezza dellaed è questo quello che ...

