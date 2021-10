Albania-Polonia, Reja difende i tifosi: “Complimenti, i ragazzi sentono il calore” (Di mercoledì 13 ottobre 2021) “Complimenti alla gente che è venuta allo stadio. Un ambiente del genere è difficile da trovare in Europa. I ragazzi sentono il calore delle persone allo stadio. Complimenti ai tifosi che ci hanno aiutato, nonostante le difficoltà, a disputare una buona prestazione. Siamo stati all’altezza della Polonia ed è questo quello che conta”. Queste sono le recenti dichiarazioni di Edy Reja, attuale commissario tecnico dell’Albania. Intervento curioso dell’ex allenatore di Lazio e Napoli, schieratosi pubblicamente a favore dei tifosi presenti allo stadio durante Albania-Polonia, incontro valevole per le qualificazioni ai Mondiali in Qatar del 2022. Nel caso specifico, infatti, una parte dei ... Leggi su sportface (Di mercoledì 13 ottobre 2021) “alla gente che è venuta allo stadio. Un ambiente del genere è difficile da trovare in Europa. Iildelle persone allo stadio.aiche ci hanno aiutato, nonostante le difficoltà, a disputare una buona prestazione. Siamo stati all’altezza dellaed è questo quello che conta”. Queste sono le recenti dichiarazioni di Edy, attuale commissario tecnico dell’. Intervento curioso dell’ex allenatore di Lazio e Napoli, schieratosi pubblicamente a favore deipresenti allo stadio durante, incontro valevole per le qualificazioni ai Mondiali in Qatar del 2022. Nel caso specifico, infatti, una parte dei ...

juventusfc : In bocca al lupo alla Polonia di @13Szczesny13 che affronta l'Albania in #WCQ ?? - GoalItalia : Lancio di bottigliette in Albania-Polonia Szczesny ne raccoglie una e beve ?? - giangio87 : RT @GoalItalia: Lancio di bottigliette in Albania-Polonia Szczesny ne raccoglie una e beve ?? - petrazzuolo : RT @napolimagazine: POLONIA - Zielinski: 'Lancio di bottigliette con l'Albania? Una cosa mai vista in vita mia' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: POLONIA - Zielinski: 'Lancio di bottigliette con l'Albania? Una cosa mai vista in vita mia' -