Al via domani il processo Regeni: il Governo italiano si costituirà parte civile. La famiglia chiede di sentire Al Sisi (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Giovedì 14 ottobre si aprirà a Roma, nell'aula bunker di Rebibbia, uno dei processi più importanti non solo della storia italiana, ma anche di quella europea: avrà luogo infatti la prima udienza in cui sono imputati i quattro militari egiziani accusati del sequestro, delle torture e dell'omicidio di Giulio Regeni, il ricercatore italiano ammazzato al Cairo nel febbraio del 2016. Per la prima volta, in Europa, verrà processato un sistema di Governo e di potere al centro di denunce violentissime per la mancata tutela dei diritti umani. Come rivela Giuliano Foschini su Repubblica, anche se non ancora ufficializzato, la Presidenza del Consiglio ha fatto sapere di volersi costituire parte civile al fianco della famiglia Regeni. Una decisione che va incontro alle richieste ...

La strage di via D'Amelio e i fantasmi di quel 19 luglio Il primo è il procuratore generale Roberto Scarpinato: "La strage di via D'Amelio è ancora tra noi". Su Domani prosegue il Blog mafie, da un'idea di Attilio Bolzoni. Potete seguirlo su questa pagina .

