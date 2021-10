Al Teatro della Limonaia di Sesto Fiorentino va in scena «4:48 Psicosi» di Sarah Kane (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Nell'ambito della rassegna Intercity / Back To London L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Nell'ambitorassegna Intercity / Back To London L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

teatrolafenice : ?? «Il teatro non è il paese della realtà: c’è un cielo di cartapesta o un sole che esce da sotto terra. Ma è il pa… - _Nico_Piro_ : Ad #Assisi incontro sul valore della parola nell'era dell'hate speech, qui mio intervento ?? dedicato a chi la parol… - giornalemusica : Il viaggio del Teatro Alighieri tra opera e danza | Il giornale della musica - janemanuelabras : RT @infogiovaniroma: Giovani cantori dai 17 ai 25 anni possono partecipare alle selezioni per l’ammissione ai corsi della Cantoria Scuola d… - amoreandrea84 : RT @odilelly: Grazie al #GreenPass, viaggio, vado al cinema, a teatro e al ristorante senza preoccupazioni per la mia e altrui salute. Per… -