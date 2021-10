Aka7even arriva “7 Vite” Ecco di cosa si tratta il nuovo progetto

Leggi su 361magazine

(Di mercoledì 13 ottobre 2021) Aka7even, dopo il successo in musica, il giovane talento pubblica il suo primo romanzo.le sue parole in merito a 7Non solo musica… Aka7even ci presenta 7. In queste ore ha stupito tutti i suoi fan, annunciando in anteprima l’uscita del suo primo romanzo. Il libro del cantautore ed ex allievo del talent show Amici, è una gran bella sorpresa per i tanti ammiratori che lo seguono e supportano la sua musica. Quest’anno è stato un anno d’oro per il giovane cantante, con i singoli “Loca” e “Mi Manchi”, in breve tempo è riuscito a conquistare innumerevoli dischi di platino. Le sue hit estive hanno fatto ballare ed impreziosito la nostra estate italiana. Ma non solo… il brano “Mi Manchi”, è stato inserito come colonna sonora nelfilm “La Regina di Cuori”, una gran bella soddisfazione per il giovane, che ...