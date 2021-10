Agnes Tirop, l’atleta keniana trovata morta in casa sua (Di mercoledì 13 ottobre 2021) La Gazzetta dello Sport online riporta la tragica notizia della morte di Agnes Jebet Tirop, la keniana due volte bronzo iridato e quarta ai Giochi di Tokyo nei 5000. l’atleta 25enne è stata trovata morta nella sua casa, accoltellata, a quanto appare dal comunicato della Federatletica keniana. Fortemente sospettato il marito, che ora è irreperibile. Poche ore prima i vicini avevano sentito un violento alterco tra i due. “Stiamo ancora lavorando per scoprire ulteriori dettagli sulla sua scomparsa – ha sottolineato in una nota l’Athletics Kenya-. Il Kenya ha perso un gioiello che è stato uno dei giganti dell’atletica in più rapida ascesa sulla scena internazionale, grazie alle sue prestazioni in pista”. Tirop ha conquistato il ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 13 ottobre 2021) La Gazzetta dello Sport online riporta la tragica notizia della morte diJebet, ladue volte bronzo iridato e quarta ai Giochi di Tokyo nei 5000.25enne è statanella sua, accoltellata, a quanto appare dal comunicato della Federatletica. Fortemente sospettato il marito, che ora è irreperibile. Poche ore prima i vicini avevano sentito un violento alterco tra i due. “Stiamo ancora lavorando per scoprire ulteriori dettagli sulla sua scomparsa – ha sottolineato in una nota l’Athletics Kenya-. Il Kenya ha perso un gioiello che è stato uno dei giganti dell’atletica in più rapida ascesa sulla scena internazionale, grazie alle sue prestazioni in pista”.ha conquistato il ...

Ultime Notizie dalla rete : Agnes Tirop Atletica: keniana Tirop trovata morta in casa La keniana Agnes Tirop, due volte medaglia di bronzo nei 10.000 metri ai campionati del mondo e oro ai mondiali di cross - country nel 2015, è stata trovata morta con ferite d'arma da taglio all'addome nella sua ...

Atletica, Agnes Jebet Tirop trovata morta in casa. La mezzofondista keniana è stata uccisa Nairobi , 13 ottobre 2021 - E' morta la 25enne mezzofondista keniana Agnes Jebet Tirop, due volte medaglia di bronzo nei 10 mila metri ai mondiali a Londra 2017 e a Doha 2019 . L'atleta è stata trovata senza vita nella sua abitazione di Iten, il corpo presentava ferite ...

Agnes Tirop e Senbere Tiferi: che record! Correre.it Atletica, Agnes Jebet Tirop trovata morta: accoltellata nella sua casa a Iten, sospetti sul marito Una notizia sconvolgente scuote il mondo dell'atletica leggera. E' stata trovata morta nella sua casa Agnes Jebet Tirop, atleta di alto profilo della selezione keniana capace di vincere in due circost ...

Atletica, Agnes Jebet Tirop trovata morta: accoltellata nella propria casa a Iten, sospetti sul marito Una notizia sconvolgente scuote il mondo dell'atletica leggera. E' stata trovata morta nella sua casa Agnes Jebet Tirop, atleta di alto profilo della selezione keniana capace di vincere in due circost ...

