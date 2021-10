Ag Mirante | “Sognava il Milan da tempo Sul rinnovo di Pioli …”

Advertising

PianetaMilan : Ag. @MIRANTE83 a @cmdotcom: 'Sognava il @acmilan da tempo. Sul rinnovo di #Pioli ...' - #Calciomercato #ACMilan… - la_rossonera : Sono felice per Mirante, che realizza un sogno approdando al Milan. Antonio sognava da tempo di avere questa occasi… -

Ultime Notizie dalla rete : Mirante Sognava

Pianeta Milan

Una casualità negativa per il Milan per l'infortunio di Maignan, ma positiva percheda tempo di giocare in rossonero. Com'è nata? C'è stato un incontro casuale in sede del Milan, e ...Una casualità negativa per il Milan per l'infortunio di Maignan, ma positiva percheda tempo di giocare in rossonero. Com'è nata? C'è stato un incontro casuale in sede del Milan, e ...A margine dell'Assemblea Straordinaria A.I.A.C.S.-Assoagenti, il noto procuratore Valerio Giuffrida ha rilasciato alcune dichiarazioni ai cronisti presenti, tra cui Daniele Longo per Calciomercato.com ...A margine dell’Assemblea Straordinaria A.I.A.C.S.-Assoagenti, Valerio Giuffrida ha svelato i retroscena della trattativa per Mirante A margine dell’Assemblea Straordinaria A.I.A.C.S.-Assoagenti, Valer ...