Affido solo alla madre se il papà non mantiene il figlio (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Annamaria Villafrate - Per la Cassazione è corretto affidare il minore solo alla madre se il padre dopo la separazione non ha mai versato nulla per il mantenimento del figlio.

