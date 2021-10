Adriana Volpe | frecciata a Sonia Bruganelli | “E’ lei che prende aerei privati” VIDEO

(Di mercoledì 13 ottobre 2021) Ennesimo scontro traIn occasione della nuova puntata del Grande Fratello Vip 6 le due opinionistesi sono punzecchiate per l’ennesima volta. In questo caso, però, la discussione in studio è nata da un aereo. Qualche giorno fa, infatti, sopra la casa più spiata d’Italia L'articolo proviene da KontroKultura.

Ormai è acclarato: tra Sonia Bruganelli enon corre buon sangue e le due se ne dicono di tutti i colori senza esclusione di colpi. Pare che la prima ad iniziare sia stata proprio la Bruganelli che ha deciso che la linea da ...La clip di presentazione di Gianmaria Antinolfi era stata criticata anche dache dopo aver visto il modo in cui il ragazzo si era presentato lo aveva rimproverato per aver fatto la ...Ormai è acclarato: tra Sonia Bruganelli e Adriana Volpe non corre buon sangue e le due se ne dicono di tutti i colori senza esclusione di colpi. Pare che la prima ad iniziare sia stata ...Da sottolineare che l’addio è avvenuto non senza rammarichi e soprattutto con i due che non si sono lasciati in buoni rapporti. Probabilmente perché non ci conosciamo manco noi fino in fondo…”: queste ...