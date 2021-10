“Addio | Mario” Dramma sulla strada | morto il giovane chef La tragica casualità dopo il lavoro

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 13 ottobre 2021) Como, chocl’incidentele. A perdere la vita,Stranges,di 31 anni, che aveva da poco terminato il turno lavorativo per fare ritorno a casa a Vighizzolo, nella frazione di Cantù, in sella come sempre alla sua moto. Purtroppo per lodi origini calabresi nulla da fare.non ha fatto più ritorno dai suoi cari.lavorava con passione presso il ristorante Tango di Lugano, in Svizzera, dove era stimato da tutti proprio per il grande entusiasmo che metteva in ogni suo piatto.per vocazione, la notte dell’incidente avrebbe dovuto dormire a casa di un collega, ma loha poi deciso di prendere la moto e fare ritorno a casa dai familiari. Non solo un cambiamento repentino di programma, ma ...