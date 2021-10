Ad agosto tasso disoccupazione area Ocse al 6%

(Di mercoledì 13 ottobre 2021) ROMA (ITALPRESS) – Adildimensile dell'è sceso per il quarto mese consecutivo, seppur di poco, al 6% (dal 6,1% di luglio). Sebbene ilrimanga di 0,7 punti percentuali al di sopra delpre-pandemia di febbraio 2020, quest'ultimo aggiornamento rappresenta una continuazione della tendenza al ribasso dal picco dell'8,8% nell'aprile 2020. Secondo l', rispetto al picco di aprile 2020, riflette in gran parte il rientro dei lavoratori in cassa integrazione negli Stati Uniti e in Canada, dove sono registrati come disoccupati. Il numero di lavoratori disoccupati in tutta l'ha continuato a diminuire (-1 milione) ad, raggiungendo 39,7 milioni, ...

In particolare sono stati collocati 3 miliardi di Btp triennali, scadenza2024, con un ... Infine, sono stati piazzati 1,5 miliardi di BTP a 30 anni con un book - to - bill di 1,53 ed un...Per quanto riguarda la zona Euro, ildi disoccupazione ha raggiunto il 7,5% ad2021, in lieve calo rispetto al 7,6% di luglio, avvicinandosi ai tassi pre - pandemia. Si sono verificati ...Il tasso di disoccupazione nell'area Ocse è sceso per il quarto mese consecutivo, seppur di poco, al 6,0% ad agosto 2021, dal 6,1% di luglio. Lo certifica oggi l'Organizzazione per la cooperazione e l ...L’asta Btp di oggi fa il pieno ancora una volta con rendimenti in risalita dai minimi storici nella parte medio-lunga della curva. Il Tesoro ha allocato titoli per complessivi 6,5 miliardi di euro, il ...