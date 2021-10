Acqua dal rubinetto, "batterio termoresistente": allarme sanitario in Italia, 250 casi (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Dissenteria, vomito e febbre. Questi i sintomi che hanno coinvolto 270 persone tra San Valentino in Abruzzo Citeriore e Scafa (Pescara). Per il sindaco Antonio D'Angelo alla base dei malesseri ci sarebbe un batterio termoresistente, il Clostridium perfringens nell'Acqua. Una conclusione arrivata dopo tutte le analisi del caso. Il Comune, trattandosi di un batterio che resiste alle alte temperature, sta predisponendo un'ordinanza con cui si vieta qualsiasi utilizzo dell'Acqua a scopo alimentare, anche se in precedenza bollita. Un provvedimento che arriverà appena l'Asl renderà ufficiali i dati degli accertamenti effettuati. "Siamo comunque in attesa - fa sapere il Comune - dei risultati microbiologici e delle coproculture (raccolta feci) effettuati su pazienti sintomatici, a campione, nella ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Dissenteria, vomito e febbre. Questi i sintomi che hanno coinvolto 270 persone tra San Valentino in Abruzzo Citeriore e Scafa (Pescara). Per il sindaco Antonio D'Angelo alla base dei malesseri ci sarebbe un, il Clostridium perfringens nell'. Una conclusione arrivata dopo tutte le analisi del caso. Il Comune, trattandosi di unche resiste alle alte temperature, sta predisponendo un'ordinanza con cui si vieta qualsiasi utilizzo dell'a scopo alimentare, anche se in precedenza bollita. Un provvedimento che arriverà appena l'Asl renderà ufficiali i dati degli accertamenti effettuati. "Siamo comunque in attesa - fa sapere il Comune - dei risultati microbiologici e delle coproculture (raccolta feci) effettuati su pazienti sintomatici, a campione, nella ...

Advertising

fanpage : Oltre il 10% della popolazione colpito da sintomi come dissenteria, vomito e febbre, tutto a causa di un batterio p… - Link4Universe : Europa, luna di ghiacci con un vasto oceano di acqua liquida, sommerso sotto la crosta, vicino al più grande dei pi… - ladyrosmarino : RT @fanpage: Oltre il 10% della popolazione colpito da sintomi come dissenteria, vomito e febbre, tutto a causa di un batterio presente nel… - leo_eldritch : @mentecritica Dal punto di vista economico il momento brutto l'abbiamo vissuto l'anno scorso (lockdown e chiusure).… - infoitsalute : Batterio nell’acqua, centinaia di persone con vomito e dissenteria in Abruzzo. “Vietato bere dal rubinetto” -