Aboliamo le commissioni parlamentari

Leggi su nicolaporro

(Di mercoledì 13 ottobre 2021) Le parole di Nicola Morra hanno scatenato una delle ultime polemiche politiche di cui non si sentiva il bisogno. Da presidente della commissione Antimafia ha lanciato accuse di infiltrazioni mafiose nelle prefetture e al ministero dell’Ambiente. Gli è stato chiesto conto e ragione, vedremo. Mi pare che l’ennesima tempesta mediatica abbia avuto soprattutto il vantaggio di ricordarci dell’esistenza (politica) di un ex-grillino (oggi Gruppo Misto) in cerca di visibilità. Ma come biasimare Morra? I presidenti devono pur dare conto delle attività e delle conoscenze acquisite dalleche presiedono. Peccato che queste (le) non sembrino costituite per fornire un servizio alle Camere e al Paese (la Costituzione le prevede solo per presentare disegni di legge all’aula). La loro esistenza sembra giustificarsi ...