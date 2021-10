A Colonia canta il muezzin. Il richiamo alla preghiera dalle 35 moschee della città

(Di mercoledì 13 ottobre 2021) “Molti residenti asono musulmani e a mio avviso è un segno di rispetto consentire la chiamata del", ha detto il sindacotedesca, Henriette Reker. Per la prima volta35di, a partire da venerdì, ilchiamerà. Nei paesi a maggioranza musulmana, unchiama i fedelicinque volte al giorno. Il giornalistaBild Daniel Kremer ha ricordato che molte delledisono state finanziate e sono dirette dal presidente turco Erdogan, “un uomo che si oppone ai valori liberalinostra ...

Kremer ha aggiunto che 'è sbagliato equiparare le campane delle chiese con la chiamata alla preghiera islamica', come ha fatto il sindaco di. 'Le secondo urlano 'Allah è grande''. Anche l'...La mano sul cuore, lo sguardo in alto, la mente alla storia. Chi lo, chi ci prova. Quello dell'inno nazionale è un rito, il momento del ricordo quando si fa ...(allora il Sudafrica era una...Trasmettere gli appelli ad Allah non riguarda la “diversità”, riguarda il “potere”, dice l'esperto di integrazione Ahmad Mansour. Molte delle moschee di Colonia sono state finanziate e sono dirette da ...