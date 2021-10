5 podcast divulgativi da ascoltare durante la giornata per allargare la propria cultura

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : podcast divulgativi

Quotidiano.net

Tradimenti, body positive , crisi di coppia, ansia e panico, problemi della sfera sessuale : ila cura del portale guidapsicologi.it, in ogni puntata prova a fare chiarezza e dare agli ...CONTEMPORANEAMENTE: PIERGIORGIO ODIFREDDI E VALERIA SOLARINO Piergiorgio Odifreddi e ... I suoi libripiù noti sono Le menzogne di Ulisse (2004) sulla logica, C'è spazio per ...Storia e politica, psicologia, calciomercato, cinema e cultura: ecco 5 podcast, tra quelli di tendenza, da ascoltare ogni giorno per allargare la propria cultura ...