15 spettacoli per la ripartenza del Verdi e del Pasolini (Di mercoledì 13 ottobre 2021) di Monica De Santis 15 spettacoli per due teatri. Il Massimo?Cittadino e la Sala Pasolini. 15 spettacoli che segnano l’ufficiale riapertura delle due strutture rimaste chiuse alla prosa da quel 28 febbraio del 2019, quando a causa dell’emergenza sanitaria che stava diffondendosi in Italia, l’allora Governo Conte decise di chiudere cinema e teatri. Così, ieri mattina, il Teatro Pubblico Campano, a Palazzo di Città ha presentato le stagioni 2021/2022. Due cartelloni che offrono, come ha spiegato il direttore Alfredo Balsamo, “spettacoli molto interessanti. Non avevamo una grande scelta, considerando che per molto tempo le compagnie non hanno potuto provare e di conseguenza sono pochi i lavori nuovi messi in scena”. Come anticipato qualche giorno fa, sulle pagine del nostro quotidiano, dei nove spettacoli ... Leggi su cronachesalerno (Di mercoledì 13 ottobre 2021) di Monica De Santis 15per due teatri. Il Massimo?Cittadino e la Sala. 15che segnano l’ufficiale riapertura delle due strutture rimaste chiuse alla prosa da quel 28 febbraio del 2019, quando a causa dell’emergenza sanitaria che stava diffondendosi in Italia, l’allora Governo Conte decise di chiudere cinema e teatri. Così, ieri mattina, il Teatro Pubblico Campano, a Palazzo di Città ha presentato le stagioni 2021/2022. Due cartelloni che offrono, come ha spiegato il direttore Alfredo Balsamo, “molto interessanti. Non avevamo una grande scelta, considerando che per molto tempo le compagnie non hanno potuto provare e di conseguenza sono pochi i lavori nuovi messi in scena”. Come anticipato qualche giorno fa, sulle pagine del nostro quotidiano, dei nove...

