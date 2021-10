1 minuto in Borsa 13 ottobre 2021

Leggi su quifinanza

(Di mercoledì 13 ottobre 2021) (Tele) – Seduta tonica per le borse del Vecchio Continente. Resta indietro Piazza Affari che non riesce a cogliere il vento europeo degli acquisti. Tra i best performers di Milano, in evidenza Nexi (+2,63%). I più forti ribassi si verificano su Saipem, che continua la seduta con -2,66%.Sulla piattaforma americana del CME, seduta in frazionale ribasso per il petrolio, che lascia, per ora, sul parterre lo 0,53%. Tra le variabili macroeconomiche di maggior peso, pubblicato il dato sulla Produzione industriale in Unione Europea, pari a -1,6%, e il dato sui Prezzi al Consumo in Germania, pari a 4,1%. È previsto questo pomeriggio sia dagli Stati Uniti che dalla Cina l’annuncio dei Prezzi al Consumo. Attesa una partenza positiva per ladi New York. In particolare, il future sull’S&P 500 si muove in rialzo, in sintonia con il future sul Nasdaq ...