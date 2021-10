“Zitti e Buoni” | arriva la cover dei Cugini di Campagna

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 12 ottobre 2021) Il brano “” partito dalla vittoria del 71° Festival Di Sanremo, passando per il trionfo all’Eurovision e poi alle charts di tutto il mondo ha colpito anche idi. “” ieri sera a Terni la sorpresa live deidiLa band dei fratelli Michetti si esibita ieri sera in concerto a Terni e nella setlist a sorpresa ha trovato spazio a sorpresa ladel brano dei Maneskin. Il video dell’esecuzione in pieno stile del gruppo di Anima Mia caratterizzata da cori di Nick Luciani, è diventato virale in poco tempo suscitando svariate reazioni del popolo del web. “Mammamia” è il nuovo singolo lanciato dai Maneskin gli scorsi giorni, che segue I Wanna Be Your Slave, brano del quale è ...