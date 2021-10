Zaza c'è, Belotti ci prova: Juric ritrova le punte per l'assalto al Napoli (Di martedì 12 ottobre 2021) Contro la migliore difesa del torneo il Toro ritrova i suoi centravanti: tre, come i gol subiti fin qui dal Napoli capolista. Simone Zaza è ormai completamente a posto, Andrea Belotti ha cominciato ... Leggi su gazzetta (Di martedì 12 ottobre 2021) Contro la migliore difesa del torneo il Toroi suoi centravanti: tre, come i gol subiti fin qui dalcapolista. Simoneè ormai completamente a posto, Andreaha cominciato ...

Advertising

marinabeccuti : La Gazzetta dello Sport: 'Zaza c'è, Belotti accelera: Juric ha i cambi per Sanabria' - Torinogranatait : La Gazzetta dello Sport: 'Zaza c'è, Belotti accelera: Juric ha i cambi per Sanabria' - sportli26181512 : Zaza c'è, Belotti ci prova: Juric ritrova le punte per l'assalto al Napoli: Zaza c'è, Belotti ci prova: Juric ritro… - TorinoFCFeed : Torino verso il Napoli: Zaza c'è, Belotti accelera - Gazzetta_it : Zaza c'è, Belotti accelera: Juric ritrova le punte per l'assalto alla capolista #NapoliTorino -