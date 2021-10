“Yo soy Giorgia”: la Meloni ripropone il suo tormentone in spagnolo | VIDEO (Di martedì 12 ottobre 2021) “Yo soy Giorgia”: la Meloni ripropone il suo tormentone in spagnolo VIDEO “Yo soy Giorgia, soy una mujer, soy una madre, soy cristiana”: così la Meloni ha riproposto in spagnolo il suo tormentone, divenuto virale sul web in seguito a un discorso pronunciato dalla leader di Fratelli d’Italia nel corso di una manifestazione del centrodestra nel 2019, e che successivamente è diventato anche il titolo della sua biografia. La traduzione del tormentone è avvenuta nella giornata di domenica 10 ottobre nel corso del congresso del partito nazionalista di estrema destra spagnolo Vox, che si è tenuto a Madrid. Salita sul palco in qualità di ospite d’onore, la leader di Fratelli d’Italia ha ... Leggi su tpi (Di martedì 12 ottobre 2021) “Yo soy”: lail suoin“Yo soy, soy una mujer, soy una madre, soy cristiana”: così laha riproposto inil suo, divenuto virale sul web in seguito a un discorso pronunciato dalla leader di Fratelli d’Italia nel corso di una manifestazione del centrodestra nel 2019, e che successivamente è diventato anche il titolo della sua biografia. La traduzione delè avvenuta nella giornata di domenica 10 ottobre nel corso del congresso del partito nazionalista di estrema destraVox, che si è tenuto a Madrid. Salita sul palco in qualità di ospite d’onore, la leader di Fratelli d’Italia ha ...

Advertising

ed_halden : RT @aledenicola: Yo soy Giorgia, soy una mujer verrà ricordato come l’inizio della fine. In politica su sopporta quasi tutto, non il ridico… - CaressaGiovanni : Meloni a #Madrid: «Yo soy Giorgia, soy una mujer». Così ha tradotto il suo tormentone in spagnolo. @makkox - darfness : RT @Gvuccii: Ma la gente lo capisce che il coso di yo soy Giorgia è palesemente fatto apposta per riavere popolarità e distrarci dello scan… - vr1774 : RT @mauroberruto: Tesi: @pdnetwork presenta mozione per sciogliere formazioni fasciste, perché #fascismo (e sua apologia) sono vietati dall… - AgAntonio1987 : RT @nonsonpago1: “Non fate di tutto un #fascio un fascio” Fantastico, grandissimo Mauro! ??? #Biani ! ?????? “Yo soy Giorgia, soy una mu… -