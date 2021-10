Woven City, la città dove si studia il futuro (Di martedì 12 ottobre 2021) Si chiama Woven City e sarà realizzata entro il 2021 su un’area di 70 ettari alle pendici del monte Fuji, in Giappone: è la città del futuro, ideata da Toyota. L’azienda automobilistica nipponica ha svelato al Ces di Las Vegas il prototipo di questa città: un ecosistema completamente connesso e alimentato da celle a combustibile a idrogeno. I duemila residenti, tra cui dipendenti Toyota e ricercatori, potranno testare e sviluppare nuove tecnologie applicate ad ogni aspetto della vita quotidiana in un ambiente reale. LA città DEL futuro La città è progettata per essere completamente sostenibile, con edifici realizzati per lo più in legno per ridurre al minimo le emissioni di CO2, utilizzando le tradizionali tecniche di falegnameria giapponese combinate ... Leggi su udine20 (Di martedì 12 ottobre 2021) Si chiamae sarà realizzata entro il 2021 su un’area di 70 ettari alle pendici del monte Fuji, in Giappone: è ladel, ideata da Toyota. L’azienda automobilistica nipponica ha svelato al Ces di Las Vegas il prototipo di questa: un ecosistema completamente connesso e alimentato da celle a combustibile a idrogeno. I duemila residenti, tra cui dipendenti Toyota e ricercatori, potranno testare e sviluppare nuove tecnologie applicate ad ogni aspetto della vita quotidiana in un ambiente reale. LADELLaè progettata per essere completamente sostenibile, con edifici realizzati per lo più in legno per ridurre al minimo le emissioni di CO2, utilizzando le tradizionali tecniche di falegnameria giapponese combinate ...

