Will Poulter sarà Adam Warlock nel nuovo Guardiani della galassia (Di martedì 12 ottobre 2021) (foto: Wikipedia)Lo avevamo visto per la prima volta in una delle scene post-credits del secondo Guardiani della galassia, quando l’alta sacerdotessa dei Sovereign dava vita a una creatura formidabile destinata a spazzare via i Guardiani stessi: stiamo parlando di Adam Warlock, personaggio destinato a essere fondamentale nel prossimo capitolo. Guardiani della galassia Vol. 3 è previsto nelle sale per il maggio 2023, preceduto da uno speciale natalizio che andrà su Disney+ a dicembre 2022. Il regista James Gunn tornerà a occuparsi di entrambe queste produzioni e nel frattempo ha confermato che non solo Warlock sarà al centro del terzo film ma ha anche dato corpo ai rumor circolati riguardanti il suo ... Leggi su wired (Di martedì 12 ottobre 2021) (foto: Wikipedia)Lo avevamo visto per la prima volta in una delle scene post-credits del secondo, quando l’alta sacerdotessa dei Sovereign dava vita a una creatura formidabile destinata a spazzare via istessi: stiamo parlando di, personaggio destinato a essere fondamentale nel prossimo capitolo.Vol. 3 è previsto nelle sale per il maggio 2023, preceduto da uno speciale natalizio che andrà su Disney+ a dicembre 2022. Il regista James Gunn tornerà a occuparsi di entrambe queste produzioni e nel frattempo ha confermato che non soloal centro del terzo film ma ha anche dato corpo ai rumor circolati riguardanti il suo ...

