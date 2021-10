Vulcano alle Canarie | la lava continua la sua marcia | evacuate altre 800 persone

(Di martedì 12 ottobre 2021) Nell'isola de La Palma ,, la colata lavica del nuovonel complesso del Cumbre Vieja non si arresta. Il crollo della parete nord delha messo in pericolo vari centri abitati e ...

Advertising

CorrNazionale : Crollata la parete Nord del vulcano #CumbreVieja sull’isola di #LaPalma alle #Canarie, in eruzione dal 19 settembre - elonmusk8896 : RT @ASI_spazio: La continua attività del #vulcano #CumbreVieja che si trova sull'isola di #LaPalma alle #Canarie, è monitorata dai satellit… - vedanama : RT @ASI_spazio: La continua attività del #vulcano #CumbreVieja che si trova sull'isola di #LaPalma alle #Canarie, è monitorata dai satellit… - Giovannapiano1 : RT @ASI_spazio: La continua attività del #vulcano #CumbreVieja che si trova sull'isola di #LaPalma alle #Canarie, è monitorata dai satellit… - NikeSkywalker : RT @ASI_spazio: La continua attività del #vulcano #CumbreVieja che si trova sull'isola di #LaPalma alle #Canarie, è monitorata dai satellit… -

Ultime Notizie dalla rete : Vulcano alle

ilmessaggero.it

Nell'isola de La Palma , Canarie, la colata lavica del nuovonel complesso del Cumbre Vieja non si arresta. Il crollo della parete nord delha messo in pericolo vari centri abitati e circa 800 persone sono state evacuate. Il flusso della lava sta investendo varie località come La Laguna e Los Llanos de Aridane . Sul sito de El ...Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che la direttrice de Ildovrà prendere ...al 15 ottobre 2021 Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 320.Avanza lentamente in una zona più a nord rispetto alla superficie attraversata dalle colate principali, ma comunque all'interno dell'area già evacuata da inizio dell'eruzione e nella quale la popolazi ...Nuove colate laviche, provocate dall’eruzione del vulcano a La Palma, hanno raggiunto un polo industriale della città e distrutto un cementificio, sollevando nuovi timori sulla presenza di gas tossici ...