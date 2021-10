Volontari per il carcere, seconda edizione del percorso formativo (Di martedì 12 ottobre 2021) Organizzato da Centro di Servizio per il Volontariato e Casa Circondariale di Bergamo, il percorso per formare un nuovo gruppo di Volontari che andranno a operare dentro il carcere prenderà il via nel mese di novembre. Iscrizioni aperte fino al 29 ottobre. Leggi su ecodibergamo (Di martedì 12 ottobre 2021) Organizzato da Centro di Servizio per ilato e Casa Circondariale di Bergamo, ilper formare un nuovo gruppo diche andranno a operare dentro ilprenderà il via nel mese di novembre. Iscrizioni aperte fino al 29 ottobre.

