Volley maschile, Superlega 2021/2022: buona la prima per Trento, Verona liquidata in tre set (Di martedì 12 ottobre 2021) L’Itas Trentino batte 3-0 (25-16, 29-27, 25-23) la Verona Volley nel match valevole per la prima giornata di Superlega 2021/2022 e, grazie ad una prova estremamente convincente, conquista i suoi primi tre punti in questa stagione. RIVIVI IL LIVE DEL MATCH PROGRAMMA prima GIORNATA: DATE, ORARI E TV FORMULA E REGOLAMENTO SERIE A1 FEMMINILE 2021/2022 TUTTI I RISULTATI E LA CLASSIFICA I padroni di casa, dopo un’iniziale fase di equilibrio, riescono a prendere il largo incrementando il gap con i rivali con il passare dei minuti, giungendo sul 14-6. Il club veneto reagisce e riduce parte dello svantaggio, ma l’orgoglio non è sufficiente per riaprire il primo set, che si chiude 25-16 a favore di Trento. Nel secondo parziale ... Leggi su sportface (Di martedì 12 ottobre 2021) L’Itas Trentino batte 3-0 (25-16, 29-27, 25-23) lanel match valevole per lagiornata die, grazie ad una prova estremamente convincente, conquista i suoi primi tre punti in questa stagione. RIVIVI IL LIVE DEL MATCH PROGRAMMAGIORNATA: DATE, ORARI E TV FORMULA E REGOLAMENTO SERIE A1 FEMMINILETUTTI I RISULTATI E LA CLASSIFICA I padroni di casa, dopo un’iniziale fase di equilibrio, riescono a prendere il largo incrementando il gap con i rivali con il passare dei minuti, giungendo sul 14-6. Il club veneto reagisce e riduce parte dello svantaggio, ma l’orgoglio non è sufficiente per riaprire il primo set, che si chiude 25-16 a favore di. Nel secondo parziale ...

Advertising

sportface2016 : #Volley maschile, #Superlega 2021/2022: buona la prima per #Trento, #Verona liquidata in tre set - FipavToscana : Ancora un weekend di attesa e poi il 23 Ottobre partirà anche la #SerieD Maschile! In bocca al lupo a tutte le soc… - V_Marcianise : La Dist&Log Volley Marcianise comunica che l’incontro valevole per la seconda giornata del campionato di A3 maschil… - lavocedialba : Volley maschile: Monge-Gerbaudo Savigliano, esordio complicato in A3 - TargatoCN : Volley maschile: Monge-Gerbaudo Savigliano, esordio complicato in A3 -