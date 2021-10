Volley, i Campioni d’Europa al debutto in SuperLega: come sono andati gli azzurri? Galassi e Giannelli al top (Di martedì 12 ottobre 2021) Prima giornata di SuperLega anche per i Campioni d’Europa. I 14 azzurri che hanno trascinato l’Italia verso il trono continentale hanno approcciato la stagione riservata ai club, vediamo come sono andati nel fine settimana (alcuni devono ancora giocare). Simone Giannelli ha esordito brillantemente con la maglia di Perugia, strappando un 7.1 di valutazione e permettendo ai compagni di attaccare col 51% di positività. Il palleggiatore ha avuto modo di andare a referto con 3 punti personali, alimentando le bocche da fuoco Wilfredo Leon (12), Kamil Rychlicki (11) e Matt Anderson (10) durante il match vinto per 3-0 contro Cisterna (primo e terzo set decisamente combattuti). Tra le fila dei Block Devils anche il centrale Fabio Ricci e il libero Alessandro ... Leggi su oasport (Di martedì 12 ottobre 2021) Prima giornata dianche per i. I 14che hanno trascinato l’Italia verso il trono continentale hanno approcciato la stagione riservata ai club, vediamonel fine settimana (alcuni devono ancora giocare). Simoneha esordito brillantemente con la maglia di Perugia, strappando un 7.1 di valutazione e permettendo ai compagni di attaccare col 51% di positività. Il palleggiatore ha avuto modo di andare a referto con 3 punti personali, alimentando le bocche da fuoco Wilfredo Leon (12), Kamil Rychlicki (11) e Matt Anderson (10) durante il match vinto per 3-0 contro Cisterna (primo e terzo set decisamente combattuti). Tra le fila dei Block Devils anche il centrale Fabio Ricci e il libero Alessandro ...

