Volley | Ekaterina Antropova convince al debutto in Serie A1 | non gioca da opposto | 12 punti da schiacciatrice

(Di martedì 12 ottobre 2021)ha fatto il proprioassoluto nellaA1 difemminile. L’esordio nel massimo campionato italiano di questa 18enne era particolarmente atteso, perché gli addetti ai lavori parlano molto bene di questatrice e intravedono in lei un potenziale in grado di poter rafforzare la Nazionale Italiana. L’è nata in Islanda da genitori russi, è poi cresciuta a San Pietroburgo e successivamente si è trasferita nel Bel Paese. Coach Massimo Barbolini l’ha schierata in corsa, provando a risollevare le sorti di Scandicci nel match contro Casalmaggiore. La formazione toscana, che culla grandi ambizioni di classifica, ha perso per 3-0 (25-22; 25-23; 27-25) al PalaRadi, ma la giovane bomber si è fatta valere. Dopo aver vinto la classifica ...