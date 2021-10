Vlahovic verso l' addio | Juve alla finestra

(Di martedì 12 ottobre 2021) Dopo le parole del presidente Rocco Commisso, che ha ufficializzato l’intenzione di Dusandi non rinnovare il proprio contratto con la Fiorentina, l’avventura dell’attaccante serbo a Firenze sembra arrivata ai titoli di coda. I viola, ormai rassegnati all’dell’attaccante, si stanno iniziando a guardare intorno nel non facile compito di sostituire il giovane bomber. Secondo gli esperti di Sisal Matchpoint il nuovo numero 9 della Fiorentina, spiega Agipronews, potrebbe essere il talento del Sassuolo Gianluca Scamacca, in quota a 2,75,ricerca della definitiva consacrazione.

Ultime Notizie dalla rete : Vlahovic verso

