Vlahovic, la Fiorentina tenta il tutto per tutto: incontro prima di Natale (Di martedì 12 ottobre 2021) La Fiorentina punta al rinnovo di Dusan Vlahovic. Il club viola vuole organizzare un incontro prima di Natale con il ragazzo Secondo quanto riferito dal Tgr Rai Toscana, la Fiorentina è pronta all’ultimo tentativo per il rinnovo di Dusan Vlahovic. Il presidente Commisso sarebbe pronto a mettere da parte i dissapori con l’entourage del serbo per blindarlo oltre il 2023. Summit prima di Natale tra le due parti, con anche la famiglia presente, per cercare di risanare i rapporti. La Juve, così come gli altri top club europei interessati al ragazzo, attende. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 12 ottobre 2021) Lapunta al rinnovo di Dusan. Il club viola vuole organizzare undicon il ragazzo Secondo quanto riferito dal Tgr Rai Toscana, laè pronta all’ultimotivo per il rinnovo di Dusan. Il presidente Commisso sarebbe pronto a mettere da parte i dissapori con l’entourage del serbo per blindarlo oltre il 2023. Summitditra le due parti, con anche la famiglia presente, per cercare di risanare i rapporti. La Juve, così come gli altri top club europei interessati al ragazzo, attende. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

capuanogio : #Commisso annuncia che #Vlahovic ha rifiutato ogni proposta di rinnovo con la #Fiorentina - DiMarzio : #Fiorentina | #Vlahovic non rinnoverà: l'annuncio di Commisso - GiovaAlbanese : #Vlahovic ha un contratto con la #Fiorentina fino al 30 giugno 2023, dunque la prossima estate avrebbe un valore de… - Milannews24_com : Non è ancora finita la telenovela #Vlahovic ?? Ora #Commisso tenta il tutto per tutto ?? - sportal_it : Vlahovic, non è ancora finita con la Fiorentina -