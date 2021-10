Vismara (Assobagno): “Ecobonus ha riportato attenzione sulla casa” (Di martedì 12 ottobre 2021) “Abbiamo sofferto forse meno di altri settori, anche se c’è stata una perdita dell’11% del mercato, e quindi una contrazione c’è stata. La ripartenza è stata però abbastanza importante e un fattore importante è stato sicuramente l’Ecobonus, che non tocca direttamente il nostro prodotto, ma che ha riportato il focus e l’attenzione sul concetto di rimettere a posto la casa, stimolando l’acquisto di arredi e materiali”. Lo dice ad Adnkronos/Labitalia Elia Vismara, presidente di Assobagno, aggiungendo che “la permanenza più o meno forzata in casa e un po’ di risparmio accantonato nei mesi in cui non si poteva fare nulla o quasi, ha dato un po’ di stimolo a sistemare situazioni magari pendenti”. Per quanto riguarda invece il bonus idrico, ossia quel bonus di 1.000 euro ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 12 ottobre 2021) “Abbiamo sofferto forse meno di altri settori, anche se c’è stata una perdita dell’11% del mercato, e quindi una contrazione c’è stata. La ripartenza è stata però abbastanza importante e un fattore importante è stato sicuramente l’, che non tocca direttamente il nostro prodotto, ma che hail focus e l’sul concetto di rimettere a posto la, stimolando l’acquisto di arredi e materiali”. Lo dice ad Adnkronos/Labitalia Elia, presidente di, aggiungendo che “la permanenza più o meno forzata ine un po’ di risparmio accantonato nei mesi in cui non si poteva fare nulla o quasi, ha dato un po’ di stimolo a sistemare situazioni magari pendenti”. Per quanto riguarda invece il bonus idrico, ossia quel bonus di 1.000 euro ...

