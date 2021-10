Violenze fasciste | la svolta storica di Fratelli d' Italia Rampelli | Voteremo la mozione per sciogliere FN

Advertising

ROMA - I disordini registrati a Roma durante la protesta contro il Green Pass hanno aperto il dibattito sulla necessità di sciogliere le organizzazioni, responsabili delleandate in scena nel centro della Capitale. Alcuni esponenti di Forza Nuova, tra cui il fondatore Roberto Fiore e il leader romano Giuliano Castellino, sono stati ...Nicola Porro ha ovviamente dato ampio spazio a Quarta Repubblica alla discussione sullee squadriste andate in scena a Roma sabato scorso, a margine della manifestazione no - green pass. Quanto accaduto viene strumentalizzato per dare contro a Fratelli d'Italia nella ...GENOVA - "Giorgia Meloni fuori dall'arco democratico e repubblicano? Credo che a Peppe Provenzano, da vicesegretario del Pd, in piena trance elettorale sia scappato il piede dalla frizione ...". Cosi' ...Secondo l'ex ministro dell'Interno, si tratta di un gesto "guidato, innescato da Forza Nuova e dalla sua leadership collettiva" da "un'organizzazione che affonda il suo passato e il suo presente nella ...