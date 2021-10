Vino, Istituto Grandi Marchi in campo per la ripresa: al centro estero, ristorazione e giovani (Di martedì 12 ottobre 2021) Ripartono, con un evento in grande stile, le attività ‘live’ di Igm (Istituto Grandi Marchi). Per la prima volta, le diciotto famiglie del Vino che compongono il gruppo hanno scelto l’Italia per il proprio evento istituzionale annuale, presentando una sequenza dei loro vini più prestigiosi a un selezionato pubblico di addetti ai lavori, tutti rappresentanti del trade. Finora questi eventi avevano avuto luogo in diversi Paesi del mondo. E’ accaduto a Roma, negli spazi di Palazzo Rospigliosi, che hanno ospitato una Masterclass fuori dal comune. A condurre una degustazione che ha visto sfilare diciotto Grandissimi esemplari, simbolo della produzione enoica nazionale, ognuno dei quali raccontato da un esponente della famiglia proprietaria, è stato Daniele Cernilli. L’incontro annuale Igm ha offerto, ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 12 ottobre 2021) Ripartono, con un evento in grande stile, le attività ‘live’ di Igm (). Per la prima volta, le diciotto famiglie delche compongono il gruppo hanno scelto l’Italia per il proprio evento istituzionale annuale, presentando una sequenza dei loro vini più prestigiosi a un selezionato pubblico di addetti ai lavori, tutti rappresentanti del trade. Finora questi eventi avevano avuto luogo in diversi Paesi del mondo. E’ accaduto a Roma, negli spazi di Palazzo Rospigliosi, che hanno ospitato una Masterclass fuori dal comune. A condurre una degustazione che ha visto sfilare diciottossimi esemplari, simbolo della produzione enoica nazionale, ognuno dei quali raccontato da un esponente della famiglia proprietaria, è stato Daniele Cernilli. L’incontro annuale Igm ha offerto, ...

