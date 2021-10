Ville affittate in Sardegna | scoperta evasione da 55 mln

Advertising

ANSA Nuova Europa

Affittavano a turisti stranieri, attraverso una società immobiliare in Svizzera, un'agenzia di viaggi in Germania e una società di servizi in Italia, lussuosein Sardegna occultando i ricavi che solo sulla carta finivano in Svizzera, ma in realtà confluivano nella società italiana. Lo hanno scoperto i militari della Guardia di finanza di Cagliari ...... sia per i costi, sia per il denaro che affluisce nelle comunità che lo ospitano: 400 camere prenotate in sei alberghi per quasi 400 mila euro, mentre le star hannoper 20.000 euro l'...Affittavano a turisti stranieri, attraverso una società immobiliare in Svizzera, un’agenzia di viaggi in Germania e una ...CAGLIARI. Scoperta dalla Guardia di finanza di Cagliari una evasione fiscale per oltre 55 milioni di euro nel settore delle locazioni turistiche in Sardegna da parte di un gruppo societario svizzero-t ...