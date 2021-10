VIDEO / Pochettino da Salt Bae: l’allenatore del PSG si diverte col rito del sale (Di martedì 12 ottobre 2021) Mauricio Pochettino, allenatore del Psg, Mauricio Pochettino, ha fatto visita al noto ristoratore turco. Ecco il rito del sale Leggi su golssip (Di martedì 12 ottobre 2021) Mauricio, allenatore del Psg, Mauricio, ha fatto visita al noto ristoratore turco. Ecco ildel

Advertising

LucasRoldan23 : Lo que la vive Pochettino - 011_eohenry : RT @FabrizioRomano: PSG manager Mauricio Pochettino to @10JoseAlvarez about Kylian Mbappé to Real Madrid: “A big hug for all El Chiringuito… - DevinBookerEfe : @bbosports Pochettino - Endoffalldays : Mr. Pochettino - HojbjergTears_5 : RT @_23au: The Mauricio Pochettino Era. -