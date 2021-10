Video l’Eredità 12 ottobre 2021: Tiziana Simiani vince 30mila euro (Di martedì 12 ottobre 2021) l’Eredità di martedì 12 ottobre 2021. Ecco il Video della Ghigliottina della puntata de l’Eredità di stasera, condotta come di consueto da Flavio Insinna e in onda nel preserale di Rai1. A vincere la puntata di oggi, diventando campionessa del programma, è Tiziana Simiani di Caserta. Tiziana Simiani vive attualmente a Livorno, dove è in cerca di occupazione. E’ mamma di un bimbo di un anno di nome Simone e fidanzata con Emilio. Al suo primo tentativo è riuscita ad indovinare la parola misteriosa de La Ghigliottina e a guadagnare il montepremi della serata, che oggi, dopo qualche dimezzamento, valeva 30.000 euro. Brava! Trovate il Video della Ghigliottina di stasera cliccando il link ... Leggi su ascoltitv (Di martedì 12 ottobre 2021)di martedì 12. Ecco ildella Ghigliottina della puntata dedi stasera, condotta come di consueto da Flavio Insinna e in onda nel preserale di Rai1. Are la puntata di oggi, diventando campionessa del programma, èdi Caserta.vive attualmente a Livorno, dove è in cerca di occupazione. E’ mamma di un bimbo di un anno di nome Simone e fidanzata con Emilio. Al suo primo tentativo è riuscita ad indovinare la parola misteriosa de La Ghigliottina e a guadagnare il montepremi della serata, che oggi, dopo qualche dimezzamento, valeva 30.000. Brava! Trovate ildella Ghigliottina di stasera cliccando il link ...

Advertising

hznll28 : RT @mrcprovacitu: Guenda Goria quando ha scoperto che non dovrà dividere l’eredità in tre: #GFVIP - greysonelove : RT @mrcprovacitu: Guenda Goria quando ha scoperto che non dovrà dividere l’eredità in tre: #GFVIP - mrcprovacitu : Guenda Goria quando ha scoperto che non dovrà dividere l’eredità in tre: #GFVIP - yasminvfake : RT @LilyRFake_: io e @yasminvfake che seduciamo i sceicchi per farci dare l’eredità - LilyRFake_ : io e @yasminvfake che seduciamo i sceicchi per farci dare l’eredità -

Ultime Notizie dalla rete : Video l’Eredità Video l'Eredità 10 ottobre 2021: Eleonora di Scanno Ascolti Tv Blog