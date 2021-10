Victoria De Angelis, il bacio d’addio al suo grande amore: foto (Di martedì 12 ottobre 2021) Victoria De Angelis, dopo aver saltato alcune interviste con i Maneskin, torna sui social con il più bello bacio d’addio, foto. Victoria De Angelis ha fatto preoccupare i fan saltando alcune interviste radiofoniche rilasciate dai Maneskin nelle scorse ore ad alcune delle più importanti radio italiane. Damiano David, Ethan Torchio e Thomas Raggi, durante i L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di martedì 12 ottobre 2021)De, dopo aver saltato alcune interviste con i Maneskin, torna sui social con il più belloDeha fatto preoccupare i fan saltando alcune interviste radiofoniche rilasciate dai Maneskin nelle scorse ore ad alcune delle più importanti radio italiane. Damiano David, Ethan Torchio e Thomas Raggi, durante i L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Advertising

diamondayn : Victoria De Angelis mi fa bene al cuore ???????? - lidiaga_ : RT @iwbeyuorslave: aspettando che victoria de angelis si faccia viva - iwbeyuorslave : aspettando che victoria de angelis si faccia viva - infoitcultura : Maneskin in radio senza Victoria: l'assenza della De Angelis, ansia tra i fan - sottonaapervic : victoria de angelis deve proprio vedere quanto sottono per lei perché se non la taggo io cerca il suo nome e mi tro… -