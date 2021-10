Viaggio nella Milano neorealista di Antonioni (Di martedì 12 ottobre 2021) L’immagine di Milano nella storia del cinema è legata ai pochi registi italiani che – alla ricerca di un’urbanità pragmatica ma allo stesso tempo verace in cui ambientare le loro storie – hanno scelto di raccontare la città meneghina, trovando nell’atmosfera industriosa e nella realtà borghese e operaia al tempo stesso, il teatro più consono per drammi, commedie e vicende di riscatto sociale. Esiste nella iconografia consolidata di questa città, una Milano lirica e fiabesca, quella di “Miracolo a Milano” di Vittorio De Sica. C’è poi la Milano più tipicamente neorealista di “Rocco e i suoi fratelli” di Luchino Visconti. La Milano proletaria, politica e grottesca tratteggiata in “La classe operaia va in paradiso” e, infine, la ... Leggi su linkiesta (Di martedì 12 ottobre 2021) L’immagine distoria del cinema è legata ai pochi registi italiani che – alla ricerca di un’urbanità pragmatica ma allo stesso tempo verace in cui ambientare le loro storie – hanno scelto di raccontare la città meneghina, trovando nell’atmosfera industriosa erealtà borghese e operaia al tempo stesso, il teatro più consono per drammi, commedie e vicende di riscatto sociale. Esisteiconografia consolidata di questa città, unalirica e fiabesca, quella di “Miracolo a” di Vittorio De Sica. C’è poi lapiù tipicamentedi “Rocco e i suoi fratelli” di Luchino Visconti. Laproletaria, politica e grottesca tratteggiata in “La classe operaia va in paradiso” e, infine, la ...

