Viabilità Roma Regione Lazio del 12-10-2021 ore 07 | 30

(Di martedì 12 ottobre 2021)12 OTTOBREORE 07.20 FEDERICO DI LERNIA BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA. IN REDAZIONE FEDERICO DI LERNIA APRIAMO CON UN INCIDENTE SULLA A1 FIRENZECON CODE TRA MAGLIANO SABINA E ORTE IN DIREZIONE FIRENZE SI CIRCOLA SU DUE CORSIE CODE SUL RACCORDO ANULARE IN INTERNA TRA GLI SVINCOLI CASILINA E APPIA CON RIPERCUSSIONI SULLA DIRAMAZIONESUD CODE DA TORRENOVA IN ESTERNA CODE TRA PRENESTINA E NOMENTANA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 INCOLONNAMENTI DAL RACCORDO AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO SULLA PONTINA CODE ALTEZZA POMEZIA DIREZIONESULLA CASSIA CODE DA TOMBA DI NERONE A LA STORTA NELLE DUE DIREZIONI PER IL TRASPORTO METROPOLITANO SEGNALIAMO CHE SULLA LINEA A è ...