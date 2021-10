Vezzali: «Quanto prima si potrà arrivare al 100% dei tifosi negli stadi, magari già al derby di Milano» (Di martedì 12 ottobre 2021) Valentina Vezzali, sottosegretario con delega allo sport, ha parlato a margine della consegna dei Collari d’Oro Valentina Vezzali, sottosegretario con delega allo sport, ha parlato a margine della consegna dei Collari d’Oro. Le sue parole riportata da TMW. 100% negli stadi – «Da aprile abbiamo fatto un bellissimo percorso, abbiamo preso un rischio ragionato agli Europei aprendo l’Olimpico al 25% e oggi siamo arrivati al 75% all’aperto e il 50% al chiuso. Adesso siamo ottimisti e credo che Quanto prima si potrà arrivare al 100% dei tifosi negli stadi». NUOVO SAN SIRO – «Come governo abbiamo la possibilità di pensare a un investimento sull’impiantistica sportiva pari a ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 12 ottobre 2021) Valentina, sottosegretario con delega allo sport, ha parlato a margine della consegna dei Collari d’Oro Valentina, sottosegretario con delega allo sport, ha parlato a margine della consegna dei Collari d’Oro. Le sue parole riportata da TMW.– «Da aprile abbiamo fatto un bellissimo percorso, abbiamo preso un rischio ragionato agli Europei aprendo l’Olimpico al 25% e oggi siamo arrivati al 75% all’aperto e il 50% al chiuso. Adesso siamo ottimisti e credo chesialdei». NUOVO SAN SIRO – «Come governo abbiamo la possibilità di pensare a un investimento sull’impiantistica sportiva pari a ...

